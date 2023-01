Elu à la première place depuis 2016, le chanteur vit paisiblement en Angleterre. Devant Thomas Pesquet au classement, le chanteur s'est attiré les foudres du présentateur de TPMP People. "J'adore Jean-Jacques Goldman, mais il vit à Londres, il prend deux millions d'euros par mois qu'il touche de la Sacem, il est chez lui et il ne fout rien", s'exclame-t-il.

Le spécialiste 'médias et people' ne s'est pas arrêté là et en a remis une couche sur le chanteur. "Encore s'il les donnait à une association et tout, mais il est chez lui, il fout rien et il est premier. L'Abbé Pierre était premier, mais il consacrait sa vie aux autres. Mais Goldman, qu'est-ce qu'il a fait cette année pour nous?"

L'ancien parolier des Enfoirés pourrait battre l'année prochaine un record détenu par l'Abbé Pierre. Pour rappel, le fondateur d'Emmaüs était lui resté en tête du classement pendant 8 ans et 8 mois...