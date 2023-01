Une artiste belge rejoint la troupe des Enfoirés

Comme chaque année à la même époque, les Enfoirés se retrouvent pour une série de concerts. En ce début 2023, ils se dérouleront de ce 12 au 16 janvier à la Halle Tony Garnier de Lyon. Avant, une diffusion du show (souvent la plus grosse audience de l’année) dans les environs du mois de mars sur TF1. Il y a quelques jours, le nouvel hymne -Rêvons, coécrit par Amir- avait été dévoilé au grand public. Et aujourd’hui, via les réseaux sociaux d’Amel Bent qui dévoile les coulisses des concerts, on découvre les nouveaux artistes présents dans la troupe des Enfoirés. Du moins, les femmes. Outre les visages habituels comme Vitaa, Mimie Mathy, Zazie, Jenifer, Michèle Laroque ou encore Nolwenn, Ines Reg, Zaz, Carla Bruni et Claire Keim, on retrouvera donc notre compatriote Mentissa qui vient de sortir son premier album La Vingtaine. La Belge, révélée dans l’équipe de Vianney dans “The Voice France” avait fait un carton avec son tube “Et bam” (aussi nominé aux NRJ Music Awards). Bref, une première pour la finaliste de la saison 10 du célèbre télécrochet de TF1.