Le Prince Harry révèle qu’il a eu le pénis gelé lors de son expédition au Pôle Nord en 2011: "Mes parties inférieures ont été mordues par le froid"

Dans "Spare" (Le Suppléant, en français), le duc de Sussex fait de nombreuses révélations, notamment quand il a subi des engelures au niveau de son pénis lors d’une expédition au Pôle Nord en mars 2011, un mois avant le mariage de William, le 29 avril 2011. Cette blessure le faisait encore souffrir lors du mariage de son frère, d’après lui. "En rentrant à la maison, j’ai été horrifié de découvrir que mes parties inférieures avaient elles aussi été mordues par le froid."

Invité dans le talk-show américain de Stephen Colbert, il s’explique. "J’avais tous les vêtements chauds et les protections propices à des températures allant jusqu’à -35 degrés, ou du moins, c’est ce que je pensais. Ce que je n’avais pas, c’était un protège-pénis", a-t-il lancé avec humour. "Apparemment, tu dois mettre ça dans ton pantalon avant de partir. Sinon, tes organes génitaux risquent d’être affectés par le froid. Il a fallu des semaines avant que je ne réalise que quelque chose n’allait pas. J’étais déjà rentré chez moi quand j’ai compris."

Interloqué, Stephen Colbert s’étonne qu’il ait fallu tout ce temps au prince pour s’en rendre compte. "Le problème c’est que je n’ai pas su m’en apercevoir avant de rentrer car il n’était pas non plus devenu une stalactite, il n’était pas dur comme de la pierre", lui explique-t-il. "Jamais?", plaisante alors le présentateur. "Non, jamais! Quoique…", répond le duc de Sussex avec humour.

"Tout va bien maintenant, merci de vous en inquiéter", rassure le prince Harry.