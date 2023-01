"Luxe inutile"

On le sait : les couronnes et diadèmes royaux ne sont pas toujours des plus confortables. Lady Diana se plaignait d’ailleurs de maux de tête lorsqu’elle devait porter la mythique "Lover’s Knot". Mais l’explication est ailleurs, rapporte le site spécialisé Lecturas. Sauf protocole strict, Letizia estime qu’elle ne doit plus afficher de signes aussi ostentatoires en public. “Abandonner toute forme de luxe inutile a toujours été une priorité pour Letizia. Elle ne fait que s’éloigner de ce modèle de monarchie grandiloquente”, note notamment l’experte royale Pilar Eyre.

La monarchie espagnole traverse en effet une crise sans précédent et Felipe VI, le fils du sulfureux roi Juan Carlos, et son épouse veulent se montrer extrêmement prudent pour la préserver.