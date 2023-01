Shakira dézingue Gerard Piqué : “Une louve comme moi n’est pas faite pour les débutants”

Si Gerard Piqué n’est pas nommé en tant que tel, il est difficile de ne pas comprendre très vite que c’est bien à lui à qui la star colombienne s’adresse quand elle chante : “Tu prétends être un champion, et quand j’ai eu besoin de toi, tu as donné ta pire version”. Elle enchaîne ensuite avec une série de punchlines qui sonnent comme autant d’uppercuts : “Une louve comme moi n’est pas faite pour les débutants/Une louve comme moi n’est pas faite pour un mec comme toi” ou “Tu m’as laissé la belle-mère pour voisine/Avec la presse à la porte et des dettes au fisc”. Shakira est en effet soupçonnée d’avoir éludé le fisc pour 14,5 millions d’euros et est poursuivie pour fraude fiscale.

Tu as changé une Ferrari contre une Twingo

Un peu plus loin, elle sort l’artillerie lourde, cette fois à l’encontre de Clara Chia, la nouvelle compagne du footballeur : “Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio”.

Le titre du morceau ? Il n’y en a pas pour l’instant. Sur la vidéo postée sur YouTube, il est juste indiqué “Music Session #53”. Par contre, il fait un carton monumental. Au moment d’écrire ses lignes, il a pris un million de vues en moins d’un quart d’heure. Il était quatrième des tendances en musique sur la plateforme.

Il fait aussi beaucoup réagir puisqu’en moins de 24 heures, il a engendré près de 240 000 commentaires.