”Va-t-elle bien ?”: ces vidéos de Lisa Marie Presley aux Golden Globes inquiétaient déjà les internautes

Un décès soudain et bouleversant. Lisa Marie, l’unique fille d’Elvis Presley, a succombé à une crise cardiaque le 12 janvier. Elle avait 54 ans. “Priscilla Presley et la famille Presley sont choqués et dévastés par la mort tragique de leur chère Lisa Marie”, a fait savoir un porte-parole de l’ex-femme du “King” dans un communiqué.