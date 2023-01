L'opinion favorable nette à l'encontre du prince William s'établit à 49% de moyenne, ce qui correspond à la quantité d'opinions positives (70% dans ce cas) moins les opinions négatives (21%). Kate Middleton obtient, elle, un ratio de 50% (68%-18%).

Cette chute de popularité a peut-être un lien avec la sortie des mémoires du prince Harry, qui égratigne fortement la famille royale et a raconté des histoires privées avec son frère notamment. Mais si les Britanniques montrent une opinion un peu plus négative à l'encontre de Kate et William, le résultat du prince Harry est bien pire.

Harry a coupé dans ses mémoires, craignant que Charles et William ne lui pardonnent jamais

En effet, seuls 24% des Britanniques ont une opinion favorable du papa de Lilibet et Archie, et 68% une opinion négative de lui. Ce qui donne une cote de popularité de -44%, encore plus basse que la semaine précédente où elle se situait à -38%.

Avec ces dégringolades, c'est désormais la princesse Anne qui est le membre de la famille royale le plus populaire.