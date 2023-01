Dernière frasque en date, celle révélée par le site TMZ. Lors d’une sortie au restaurant à New York, l’interprète de “Ooops I Did It Again” a complètement disjoncté alors qu’elle était filmée à son insu. Selon le site, elle a eu une crise bizarre, a exhorté son mari à s’énerver et a proféré hurlements et propos incompréhensibles. Une attitude rapidement commentée sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a réagi sur Instagram. D’abord en publiant une vidéo dans laquelle elle multiplie, entre autres, les doigts d’honneur à la caméra.

Ensuite, elle tente une explication : “Je sais que tout le monde a parlé de moi étant un peu bourrée dans un restaurant… C’est comme s’ils surveillaient chacun de mes mouvements. Je suis si flattée qu’ils parlent de moi comme une folle puis d’avoir les co*illes de parler de toutes les choses négatives qui me sont arrivées par le passé.”

Et d’ajouter : “Je sais que vous tous me soutenez et que vous êtes tous allés voir la photo choquante de moi façon Shrek… C’était vraiment horrible mais il y a deux photos de moi où je suis normale. De toute façon, je sais que personne n’en a rien à foutre de ce que je fais. Je suis fatiguée d’écrire ceci comme une idiote.”

Comprenne qui pourra…