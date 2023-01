Olympe, jeune YouTubeuse atteinte de TDI, a décidé d’avoir recours au suicide assisté: "Je suis épuisée"

Elle a créé il y a quelques années une chaîne YouTube où elle aborde ses problèmes et ce qu’engendre son TDI dans la vie de tous les jours. Olympe était également venue témoigner sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui”, l’émission de Faustine Bollaert sur France 2. En cours d’interview, elle avait changé de personnalité, passant de Lily à Lucie, l’alter “protectrice”, ce qui s’est remarqué dans son changement de voix et d’attitude, Lucie étant une personnalité plus froide que Lily.

Si elle vit avec le TDI depuis des années, Olympe a fait savoir il y a quelques jours à ses nombreux abonnés sur Instagram qu’elle allait bientôt avoir recours au suicide assisté, en Belgique.

”La raison principale est que je suis épuisée”, a confié Olympe, au bord des larmes, dans une vidéo postée sur son compte, “Vous ne pouvez pas forcément comprendre ma décision, et je ne vous demande pas de la comprendre […] Je suis très résiliente mais comme tout humain, j’ai mes limites”. Elle a ensuite évoqué les critiques subies durant des années par des haters, et le fait qu’elle est seule, malgré ses nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, pour surmonter ce que le TDI lui impose au quotidien.

Elle a confié qu'elle était en contact avec des médecins et qu’elle aurait recours au suicide assisté à la fin de l’année 2023. Si Olympe annonce d’ores et déjà sa décision, c’est parce qu’elle n’est “pas fermée” à ce que “quelque chose” la fasse changer d’avis d’ici là. “Même si je n’y crois pas […] Avec mes troubles, mon passé, mon cerveau qui ne fonctionne pas bien. Je n’ai pas assez de choses qui me font aimer pour voir autre chose que le négatif”, a cependant ajouté la jeune femme.