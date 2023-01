Pour narguer Shakira, Gérard Piqué se balade… en Twingo (VIDEO)

Séparé depuis juin 2022 à cause des infidélités supposées de Gérard Piqué, le couple se bagarre devant leurs fans par médias interposés. Dans son dernier morceau aux côtés du DJ argentin Bizarrap, Shakira a repris de volée son ex-mari qu’elle accuse d’infidélité. “J’étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi […] Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio”, lance la star colombienne. Ou encore : “Une louve comme moi n’est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n’est pas faite pour un mec comme toi.” Le son a déjà été écouté plus de 110 millions de fois.