”Il m’a fallu du temps pour digérer la situation” : Cécile Djunga annonce une triste nouvelle

Si ce départ pour le Congo semble soudain, il pourrait peut-être s’expliquer par le besoin de se ressourcer après une épreuve difficile que l’animatrice traverse depuis plusieurs mois. En décembre dernier, cette dernière levait, en effet, le voile sur l’annulation de son mariage avec Romain, son compagnon, et son retour au célibat. “Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de mon mariage, de Romain, etc, je vais donc essayer de partager sincèrement avec vous ce que je traverse… Le mariage a été annulé. Cela fait quelques mois maintenant que nous nous sommes séparés, écrit-elle sur Instagram à la surprise de tous. Je ne m’étais pas exprimée là-dessus tout simplement parce qu’il m’a fallu du temps pour digérer la situation et trouver les mots. Ma médiatisation ne me donne pas de super pouvoirs, je reste une nana comme les autres, un être humain sensible et bordel un chagrin d’amour, qu’est ce que ça pique !”

Malgré tout, la jeune femme souhaite toutefois “beaucoup de bonheur” à son ex-fiancé. “Nous avons partagé 7 années ensemble avec énormément de moments de joie. Il a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon cœur.”

Fidèle à elle-même, Cécile Djunga a rajouté une touche d’humour en accompagnant son message d’un montage d’elle et Kylian Mbappé, star française du ballon rond, en plein mariage. “Aujourd’hui je suis prête à aller de l’avant et à me marier avec Kylian Mbappé, écrit-elle. N’ayez crainte vu que je suis maintenant célibataire, je suis certaine que Kiki va me demander de l’épouser. Et comme ça, je saurai enfin ce que ça fait que d’avoir des étoiles sur son maillot.”