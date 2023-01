Le rappeur de 45 ans et l’employée de sa marque Yeezy en, 32 ans, ont organisé une cérémonie privée avant de passer leur lune de miel dans l’Utah. Les jeunes mariés auraient en effet jeté leur dévolu sur Amangiri, un hôtel époustouflant niché dans le désert de Canyon Point, pour fêter leur union. Kim Kardashian, elle, serait furieuse. “Elle la déteste”, lit-on sans détour du côté de Page Six. “Elle est belle. Et Kim déteste les jolies filles”, a ajouté la source. La femme d’affaire détesterait en réalité la designeuse passionnée d’architecture depuis des années. Ambiance.

🚨 2 mois après son divorce, Kanye West vient de se marier secrètement avec Bianca Censori, une employée de Yeezy. pic.twitter.com/K7EAh7j1Xk — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 13, 2023