”Magnifique”

L’éternelle “Pretty Woman” a su tirer son épingle du jeu face à Janelle Monaé, Elle Fanning ou encore Anya Taylor-Joy grâce à une longue robe Schiaparelli à sequins et à des bijoux Chopard. Après la cérémonie, Julia Roberts a partagé une photo côté coulisses pour remercier ses équipes. “Merci à mes incroyables amis qui me couvrent d’amour et de leurs talents. Tellement reconnaissante”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Ses fans lui ont rendu la pareille dans les commentaires. “Elle n’a pas pris une ride”, “belle robe, femme magnifique” ou encore “superbe”, peut-on lire.