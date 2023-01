Michel Sardou à propos de la militante écologiste Greta Thunberg : “Elle n’est pas très nette, elle me fait un peu peur…”

Il est comme ça Michel Sardou, cash. Ça lui a valu des déboires par le passé, d’être pointé du doigt et d’avoir collé dans le dos une réputation de réac' et de misogyne. Mais à 75 ans, on ne le changera plus. Et de son côté, il assume. On en a encore eu la preuve avec sa venue sur le plateau de BFM TV mercredi pour parler de son inattendue nouvelle tournée.