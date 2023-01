Pour faire pression sur l’humoriste et obtenir les 4.000 euros qu’il lui réclamait, le maître-chanteur – un certain Haroun – lui aurait envoyé un court extrait de leurs ébats. Mais comme cela ne marchait pas, un complice d’Haroun est entré en jeu pour également mettre la pression sur Véronique Sanson, l’ex-femme de Pierre Palmade.

Finalement, vu l’ampleur que l’affaire prenait, l’humoriste a averti la police et une enquête a été menée. Comme le révèle Le Parisien, celle-ci a abouti. Le fameux Haroun s’est en réalité avéré être Yaniss, un homme déjà connu de la justice et qui par le passé n’avait pas respecté ses obligations pénitentiaires. Il a été arrêté et présenté au tribunal ce mercredi 18 janvier. Il a reconnu les faits, a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé pour chantage en avril.