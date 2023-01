Surprise aux funérailles de Lisa Marie Presley : la fille du King était grand-mère

Outre de centaines de fans, plusieurs personnalités avaient fait le déplacement jusqu’à Memphis. Parmi celles-ci, il y avait, bien entendu, Priscilla Presley, la veuve du King et la mère de Lisa Marie. Visage marqué par la douleur mais digne, elle était accompagnée, entre autres, par Michael Lockwood, le dernier mari de Lisa Marie, et par Riley Keough, la fille de Lisa Marie et sœur de Benjamin Keough qui s’est suicidé il y a deux ans. Lors de la cérémonie, celle-ci a créé la surprise en révélant à travers une lettre lue par son mari, que Lisa Marie était grand-mère. “J’espère que tu pourrais aimer ma fille comme tu m’as aimée, comme tu as aimé mon frère et mes sœurs.”

Priscilla Presley a lu un poème en hommage à sa fille décédée. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Était aussi présent Austin Butler, l’acteur qui a interprété Elvis Presley dans le biopic qui vient de lui être consacré. Il était accompagné par la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber. Dans l’assistance, on a également relevé la présence d’Alanis Morissette, d’Axl Rose de Guns N' Roses et Billy Corgan, leader de Smashing Pumpkins. Tous ont rendu hommage à la défunte en musique.

Chanteur de Guns N' Roses, Axl Roses a rendu hommage en musique à Lisa Marie Presley.

On a également pu voir Sarah Ferguson, amie de longue date de Lisa Marie Presley. La duchesse de York et ex-femme du prince Andrew a pris la parole en citant la défunte reine d’Angleterre, Elizabeth II : “Le deuil est le prix à payer de l’amour”. Allusion au chagrin de Lisa Marie Presley depuis le suicide de son fils en 2020.

La duchesse de York, Sarah Ferguson, lors des funérailles de la fille unique d'Elvis Presley. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dès l’annonce de la disparition de la fille d’Elvis, elle avait confié sur Instagram le lien qui les unissait toutes les deux : “Je te dis bonjour tous les jours et je t’aime ma sœurette et je continuerai à te dire bonjour tous les jours. Tu étais ma sœurette, une mère incroyable pour Ben, Riley, Harper et Finley et une fille superbement aimante pour Priscilla. Tu es mon amie dévouée depuis de nombreuses années et je suis ici pour que ta famille les soutienne et les aime. Je suis profondément attristée, ma sœurette, tu es dans mon cœur”.

Désormais, la fille d’Elvis repose juste à ses côtés et près de son fils Benjamin dans la propriété de Graceland dont elle était la seule héritière et qu’elle n’a jamais vendue malgré des problèmes financiers.