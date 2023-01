”Je ne peux pas monter sur scène sans boire” : Élodie Frégé dévoile pour la première fois son addiction à l’alcool

Une angoisse qui ne s’est pas dissipée avec le temps à en croire ses dires dévoilés à Rose dans ce podcast. “J’ai une vraie addiction qui dure jusque-là, mais qui pour l’instant n’est pas un problème, ou alors je me voile la face, c’est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l’ai jamais dit en interview”, balance l’ex jurée de la Nouvelle Star qui s’interroge si elle avait des prestations plus fréquentes. “Ce n’est rien, ce sont deux verres, mais ce sont deux verres… Donc si j’avais énormément de succès et que j’avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique ? Vraiment, c’est terrible !”

Autre addiction ? La cortisone dès que la compagne de Grégory Nicolaïdis se sent fatiguée. “Parfois, je n’ai même pas la gorge fatiguée ni quoique ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de […] 20 milligrammes, donc c’est rien”. Sauf que, comme le rappelle ensuite Rose : Élodie Frégé a bel et bien “usé et abusé” de ces pilules, ce qui l’a conduite à être “opérée plusieurs fois” pour ôter des “polypes assez graves”.

Que ce soit l’alcool ou la cortisone, les deux sont bel et bien néfastes pour la santé. Qu’on se le dise !