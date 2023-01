"Magnifique"

Sharon Stone est apparue sur scène nonchalamment allongée sur un canapé dans une sublime robe bustier en or. Le look audacieux de l’actrice de 64 ans était parfaitement raccord avec le costume scintillant du Britannique. La star n’a pas résisté à l’envie de partager des photos de cette performance sur son propre compte Instagram. “Quel week-end de folie”, a-t-elle écrit sur le réseau social où les commentaires élogieux ont fusé. “Waouh”, “magnifique”, “une déesse”, peut-on y lire. On peut le dire : l’icône a volé la vedette lors de ce concert.