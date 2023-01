C'est le cas de Paul Antony, autrement connu sous le sobriquet de PA7. Cet influenceur français de 25 ans a détourné plusieurs millions d'euros de primes covid durant la crise sanitaire.

Via les réseaux sociaux, il a organisé une escroquerie massive. Il remplissait des formulaires falsifiés au nom d'entrepreneurs et indépendants qu'il ciblait dans des dépliants publicitaires et sur Snapchat. Il prenait des commissions sur plusieurs versements d'argent. Il a été lié à 700 demandes frauduleuses soit un total de 33,8 millions d'euros demandés pour lesquelles il demandait 40%. Il a perçu 3 des 7,5 millions octroyés par l'état.

L'influenceur s'est fait pincer et a été condamné à 7 ans de prison et 80.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée.