Mais Louane n'a pas parlé que de musique puisqu'elle a également évoqué son trouble du déficit et de l'attention avec hyperactivité (TDAH). "Cela se traduit par un comportement excessif, particulièrement dans un cadre où on a besoin de calme, par une concentration très petite qui doit être stimulée, et qui à mon époque ne l'est absolument pas, et par un isolement", explique-t-elle.

Avant de poursuivre et de détailler: "À ce moment-là, je n'ai pas de potes parce que je suis aux yeux des autres insupportable, parce que je bouge, parce que pendant les cours je parle à voix haute comme si j'étais toute seule, parce que je suis incapable de me tenir, parce que quand je lis, je perds le fil ce que je suis en train de lire alors que j'essaie de toutes mes forces de le faire... C'est chiant".