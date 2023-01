Quand Pharrell Williams donne des leçons d’Internet à l’Élysée

L’histoire ne dit pas s’il est arrivé en chantant “Happy”, son irrésistible tube, ou “Get Lucky” de Daft Punk sur lequel il donnait de la voix. Qu’importe, le fait est que Pharrell Williams a été reçu à l’Élysée mardi soir. Que venait-il faire au siège de la présidence de la République française ? Dire sa façon de penser au président Emmanuel Macron. Comprenons-nous, il ne s’agissait pas pour le chanteur de venir tirer les oreilles du président mais plutôt d’échanger sur les enjeux liés aux enfants et au numérique ont fait savoir RTL et le Huffington Post qui ont révélé l’information. “Un lieu sûr pour tous, ouvert, paisible et démocratique, où se respectent les droits humains. Voilà ce qu’Internet doit être et rester, en particulier pour les enfants.” Voilà ce qui rassemble Emmanuel Macron et Pharrell Williams, comme l’a indiqué Emmanuel Macron sur Twitter.