Adamo gazé dans une manifestation: "C’est fou qu’on envoie ça sur des gens"

Le chanteur a révélé pourquoi il a été contraint d’annuler des concerts et une partie de la promotion de son nouvel album "In French Please".

Ce n’est plus un secret, on sait désormais pourquoi Adamo avait perdu sa voix, ce qui l’avait contraint d’annuler une bonne partie de la promotion qu’il devait faire de son nouvel album paru ce vendredi 27 janvier. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il l’a expliqué dans les pages du Parisien et redit sur le plateau de C à vous, l’émission de France 5 dont il était l’invité jeudi. "Ce problème a démarré au Chili, où je me produisais en septembre dernier, confie-t-il dans les pages du journal français. J’ai été pris dans une manifestation et j’ai respiré des gaz lacrymogènes. C’était à mourir, c’est fou qu’on...