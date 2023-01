On en sait plus sur l'accident de Jeremy Renner: l'acteur tentait de sauver son neveu

Récemment, l'acteur Marvel était rentré chez lui en expliquant qu'il s'était cassé plus de 30 os lors de l'accident. Mais qu'ils "se renforceraient, tout comme l'amour et les liens avec la famille et les amis se renforcent".

Après un grave accident, Jeremy Renner est enfin rentré chez lui

La Press Association est parvenue à se procurer le rapport de police de l'incident. L'accident s'est déclaré aux alentours du Nouvel an, près de la Mount Rose Highway, qui relie le lac Tahoe et le sud de Reno. Ce lieu est à cheval entre le Nevada et la Californie, aux États-Unis.

"Jeremy Renner venait en aide à son neveu, Alexander Fries", commence le rapport de l'adjoint Garret Leone. "Son pick-up était coincé. Du coup, ils ont utilisé la déneigeuse PistenBully de six tonnes pour aider Alexander Fries à dégager sa voiture de la neige. Une chaîne était reliée de l'arrière du PistenBully à l'avant de la camionnette Ford. Ils sont parvenus à sortir le pick-ip de l'allée et Alexander a garé son véhicule au milieu de la rue." Jusque-là, pas de problème à l'horizon.

Mais les soucis arrivent à cet instant précis. "Jeremy a déplacé le PistenBully plus à l'ouest. Après avoir effectué son demi-tour, il est sorti du véhicule pour tenter de parler à Alexander. De loin, le neveu a vu le PistenBully glisser en direction de l'est. Personne à l'intérieur ne maîtrisait le véhicule."

Alexander a ensuite vu Jeremy Renner tenté l'impossible pour récupérer le contrôle. "Jeremy a sauté sur les rails de la déneigeuse et a essayé de monter dans la cabine. Alexander a déclaré qu'il s'était accroché aux bogies du PistenBully et avait fini par être écrasé par la machine."

Alexander Fries a essayé de crier à l'aide car il n'avait pas son téléphone sur lui. "Deux voisins sont arrivés et ont donné des serviettes et ont offert de l'aide à Jeremy Renner en attendant le personnel médical."

Dans un autre rapport écrit par l'adjoint Jonathan Miller, on explique que Jeremy Renner a eu un geste héroïque envers Alexander Fries. "Il s'est fait avoir par le PistenBully en tentant d'empêcher la machine d'entrer en collision avec son neveu. Il est monté dans la cabine pour essayer de changer de trajectoire ou arrêter la machine. Il est passé sous le véhicule et la chenille a roulé sur lui", indique le rapport.

Il y a une vingtaine de jours, Jeremy Renner avait tenu à remercier ses fans pour son soutien dans un message. Mais son neveu lui en doit une également.