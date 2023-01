Robert Pattinson détrôné: voici "l’homme le plus beau du monde"

On ne présente plus le nombre d’or. Établi durant l’Antiquité, il permettrait d’évaluer la perfection d’un visage en fonction de ses proportions. L’année dernière, c’est Robert Pattinson qui avait été élu “homme le plus beau du monde” avec un score ahurissant de 92,15 %. Mais l’acteur britannique vient de se faire devancer par un célèbre compatriote.