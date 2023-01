Shakira-Piqué, 2e round : la chanteuse va sortir une nouvelle chanson… le jour de l’anniversaire de son ex !

Shakira dézingue Gerard Piqué dans sa nouvelle chanson : “Tu as changé une Ferrari contre une Twingo”

En réponse, l’ancien footballeur s’était autre autres affiché au volant d’une voiture de la marque.

Pour narguer Shakira, Gérard Piqué se balade en Twingo (VIDEO)

La surenchère entre les deux stars planétaires semble cependant continuer à prendre de l’ampleur. Si l’on en croit le quotidien espagnol Marca, Shakira devrait en effet sortir un nouveau morceau musical le 2 février prochain. Une date symbolique puisque… Piqué fêtera ses 36 ans ce jour-là !

Selon le média, Shakira et Karol G auraient enregistré le clip vidéo en deux petits jours seulement et la chanteuse pourrait à nouveau y tailler un costume à son ex.

Verdict ce jeudi !