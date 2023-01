Tout n'a pas toujours été rose entre Guillaume Canet et Gilles Lelouche: "On s'est souvent disputé"

Lors d’un entretien accordé à Télé Star, Guillaume Canet et Gilles Lelouche sont revenus sur la relation qui les unit. Si les deux acteurs sont deux amis de longue date, travailler ensemble ne se révèle pas toujours évident. "Sur mes films ou sur les siens, on s'est souvent disputés. Comme on est très proches et qu'on fait beaucoup de films ensemble, tout est exacerbé dans ces moments-là", a expliqué Gilles Lelouche.

Fort heureusement, le scénario a été tout autre sur lors du tournage d'Astérix et Obélix. "Le premier jour du tournage d'Astérix et Obélix : L'empire du milieu, j'étais terrorisé à l'idée que ça ne se passe pas bien entre nous. Que l'on s'engueule, qu'il y ait des tensions. Et en fait, ça a été quatre mois de bonheur. Je n'en revenais pas", a révélé Guillaume Canet. L'amitié entre les deux acteurs semblent donc plus forte que jamais.