Nouvelles révélations sur le prince Harry : “Il était par terre, en train de se baver dessus”

En gardant son anonymat, l’ancien soldat explique que lors d’une nuit l’alarme d’un poste de sentinelle s’est mise à retentir. Les soldats présents sur place ont donc essayé de découvrir quelle en était l’origine. Attaque terroriste ? Incendie ? Non en réalité, il s’agissait du prince Harry complètement saoul. “Il était dans un état lamentable. Il était par terre, en train de se baver dessus. […] Lorsque nous avons essayé de le relever, il était peu coopératif, injurieux et violent. Il avait du mal à parler, et c’était difficile de le comprendre. Quand nous avons essayé de le relever, il a commencé à crier : 'Lâchez-moi, je n’ai pas besoin d’aide !’”, explique l’ancien officier.

Plusieurs soldats l’ont donc ramené dans sa chambre, qui était apparemment dans un état lamentable. “C’était comme une chambre d’étudiant, vraiment m**dique. Le lit n’était pas fait, il y avait des vêtements et des chaussettes sur le sol, mais aussi des canettes de bière et des tasses de café sales qui traînaient et des paquets de cigarettes”, poursuit l’homme sous anonymat.

Si à l’époque, les supérieurs du soldat lui ont demandé de garder cette histoire sous silence, l’homme a aujourd’hui décidé de lever le voile sur cet incident, visiblement agacé par les récentes révélations du prince dans son livre. “C’est quelque chose, dont on ne parle jamais en tant que soldat. […] En plus, d’un point de vue politique, les choses commencent tout juste à se calmer avec l’Afghanistan et le terrorisme. Maintenant, Harry a attisé les flammes, et tout ça pour son livre, c’est exaspérant.”