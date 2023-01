L’ex-mari de Pamela Anderson lui fait une incroyable surprise

Dans un entretien accordé à Variety, Jon Peters révèle qu’il aimera toujours Pamela Anderson. Il n’en reste pas aux déclarations puisqu’il affirme que la bimbo figure dans son testament. À son décès, celle-ci touchera un très joli pactole. “Je lui ai même laissé 10 millions de dollars dans mon testament, quelque chose qu’elle ne savait même pas elle-même. Personne ne savait. Je n’aurais probablement pas dû le dire non plus, mais elle l’obtiendra, qu’elle en ait besoin ou non.” Quand on aime on ne compte, non?

