Dans cet entretien publié le 31 janvier, la popstar belge se confie sur plusieurs sujets intimes, notamment sur sa vie amoureuse.

En août 2020, l'artiste bruxelloise révélait sa bisexualité via un post Instagram, qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Depuis, la chanteuse est devenue une véritable icône de la communauté LGBTQ+.

Dans le magazine Vogue, Angèle revient sur son orientation sexuelle. "Le rapport à ma sensualité et à ma sexualité a radicalement changé", déclare-t-elle, en avouant que sa scolarité - dans un établissement privé relativement strict - a beaucoup influencé ses idées à l'époque.

L'artiste confie avoir ressenti une attirance pour les filles à 13 ans, qu'elle a refoulée. "Au départ, l'attirance pour les filles, c'est un truc que je réprimais, bien sûr. Mais étant bi, ça m'arrangeait aussi d'être aussi attirée par les mecs – car j'aime vraiment les garçons autant que les filles. C'était plus simple de le dissimuler, enfin de me le dissimuler".

Interrogée sur sa situation amoureuse actuelle, l’interprète de Balance ton quoi a rapidement botté en touche. "Ça, je ne veux plus y répondre… parce que ma vision du couple a tellement changé (...) À ce moment-ci de ma vie, je ne le perçois plus comme un lien essentiellement exclusif. Je suis plus en phase avec l'idée du polyamour", poursuit-elle, en restant évasive.

Concernant l'avenir, Angèle ne semble pas prête à fonder une famille. L'artiste confie même ressentir une certaine angoisse à l'idée d'avoir des enfants. "Je ferai le point dans cinq ans", conclut-elle.