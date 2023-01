Chimène Badi revient sur ses débuts difficiles : “On m’a attaquée sur mon physique, sur mon poids, sur ma peau”

Alors qu’elle n’a que 20 ans, de nombreuses personnes s’en prennent à son image. “On m’attaque sur mon physique, sur mon poids, sur ma peau. Et ça se retrouve dans la presse people […] Quand on a 20 ans, c’est hyper compliqué. C’est très très dur”, explique l’artiste originaire de Seine-et-Marne.

La chanteuse explique également ne pas avoir été épargnée par les conseillers en images à l’époque. Une réunion en particulier lui reste en tête, durant laquelle elle a subi de nombreuses critiques : remarques sur sa coupe de cheveux, obligation de s’épiler les bras… “Je suis sortie de là, j’avais l’impression d’être immonde, se remémore-t-elle avec émotion. Mais j’avais 20 ans. Comment on fait pour encaisser tout ça à 20 ans ?”

Après un long passage à vide, la chanteuse de 40 ans a sorti un nouvel album en hommage à Edith Piaf, ce 20 janvier.