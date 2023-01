Sa soeur, Claudette, qui n'a pas fait de sortie médiatique sur la question car elle avait du mal à en parler, est sortie du silence et a évoqué la maladie de sa soeur auprès du journal de Montréal.

Claudette se souvenait bien du jour de l'annonce: "Elle a fait ça avec aplomb. Je sais qu'elle s'est retenue, ce n'était pas en crise, en larmes en détresse. Elle a expliqué ce que c’était. Mais j’ai confiance que la vie va lui remettre ce qu’elle a donné. Parce que c’est une fille extrêmement intelligente, extrêmement généreuse, talentueuse. Et amoureuse de la vie aussi. [...] Le mieux que je peux faire, c’est de lancer du positif. Je crois vraiment à la force de l’amour. Je lui souhaite la meilleure des chances, c’est sûr et certain. ", a-t-elle confié.

Claudette Dion se montrait confiante au moment d'évoquer la forme actuelle de la chanteuse. "Elle est entourée de spécialistes. Depuis l’âge de 12 ans, elle travaille, cette enfant-là… Elle n’a pas vraiment eu d’adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s’est toujours donnée. C’est un choix. Elle ne faisait pas pitié".

Claudette évoquait aussi le potentiel futur retour sur scène de sa soeur Céline. Elle ne pouvait pas assurer qu'elle reviendrait mais l'espère de tout coeur qu'elle doive pas renoncer à jamais à monter sur scène. "Je ne suis pas capable d’imaginer ça de même. Elle est tellement à sa place. Plutôt que de pleurer sur son sort, j’essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu’un jour, elle montera sur scène."