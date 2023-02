Angèle cash sur ce qu’elle gagne : “Tout ce qui touche à ma création, je ne me donne pas de limite”

Mais ce ne sont pas là les principaux investissements qu’elle fait avec ce qu’elle gagne. “La majorité de mon argent, en fait, je la réinvestis dans mon projet. Parce que je suis ma propre productrice : tous mes clips, une grande partie de mes tournées, mon album, c’est moi qui finance ça, afin d’offrir à mon public des shows grandioses. Tout ce qui touche à ma création, je ne me donne pas de limite.”

Lucide, elle le déclare sans tabou : “je me considère comme chanceuse d’en gagner pas mal (de l’argent, NdlR.) en faisant quelque chose que j’aime. C’est pourquoi m’en vanter me paraîtrait indécent. Surtout en période de crise. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont se chauffer cet hiver : on voit que la question de l’argent soulève vite celle des inégalités.”