Son équipe traitée d’imbécile, Aya Nakamura atomise une fan : “Ne me chauffe pas !”

Aya Nakamura en personne a répondu à cette attaque contre son équipe. Manifestement, elle était très énervée : “Cette pétasse me prend pour Phénomène Raven… Me chauffe pas”. Phénomène Raven faisant allusion à la série du même nom diffusée durant les années 2000, dans laquelle une adolescente avait le don de voir l’avenir.

Plus classe, la chanteuse propose dans la foulée un deal à Beyoncé qui se produira au Stade de France le 26 mai tandis qu’elle sera à Bercy : “Beyoncé. J’espère que ton concert dure 4 heures. On va tous aller te voir après mon concert. J’te l’dit”.

La réaction de la chanteuse a fait réagir d’autres fans : “Me faire traiter de pétasse par Aya, mon rêve”, “Eh, Ayaaaaaaaaaaaaaaaa, calm down”, “C’est juste un tacle appuyé et propre d’Aya”, “Aya faut doser. On connaît ton niveau mais la fille là n’a pas tort. C’est pas judicieux de mettre ton concert le même jour que Beyoncé. Si ça se trouve elle écrivait ça par seum de pas pouvoir assister aux 2 shows et toi tu l’insultes comme ça, en public. C’est pas bien”. Certains invoquent même l’intervention du Duc de Boulogne : “La guerre des pétasses. @booba,, tu ne viens pas défendre ta copine ?”

La fan qui a affiché son mécontentement avant de se faire rabrouer par la chanteuse aurait pu s’éviter l'humiliation publique en choisissant une autre date pour aller voir sa star préférée. Si Beyoncé ne se produit que le 26 mai, Aya Nakamura, elle, sera sur la scène de Bercy les 26, 27 et 28 mai. Les trois dates affichant complet, d’autres pourraient être ajoutées. Mais n’allez pas proposer à la diva qui vient de sortir son quatrième album, DNK, de faire un Stade de France au lieu de plusieurs Bercy. Ce n’est pas son délire, avait-elle précédemment fait savoir.