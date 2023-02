”Surprenante”

Une réception avait lieu au Palais royal ce mardi 31 janvier et la souveraine, qui vient de fêter ses 50 ans, était là pour épauler le roi Philippe. La reine des Belges avait décidé de porter une robe rose et rouge, deux teintes qui, associées, ont parfois mauvaise réputation. À l’international, ce choix audacieux a fait jaser dans les colonnes de la presse spécialisée. “Mathilde ose cette association de couleurs presque impossible à porter, mais est-ce une bonne chose ou pas ?”, s’est demandé le média espagnol Vanitatis, rapporte Het Laatste Nieuws. “Le rouge et le rose sont-ils vraiment une bonne combinaison ? Oui, et Mathilde de Belgique le prouve avec son dernier look”, tranche pour sa part le magazine allemand Bunte. Le magazine britannique OK ! parle quant à lui de “surprenante robe color block”.

Une choise est sûre : le choix de la reine Mathilde n’a laissé personne indifférent.