Paco Rabanne, célèbre couturier et parfumeur, est décédé

Paco Rabanne a marqué la mode du 20e siècle avec ses créations futuristes à base de plaques de métal réfléchissantes. Ces robes au design surprenant font fureur dans les années 60, en plein "Space Age", et habillent les plus grandes stars de l'époque.

En 1967, c'est Audrey Hepburn, au sommet de sa popularité, qui porte une création de Paco Rabanne dans la comédie "Voyage à deux". Le créateur se fait également remarquer pour la garde-robe excentrique qu'il élabore pour l'actrice Jane Fonda dans le film de science-fiction Barbarella (1968).

Au fil des années, le couturier bâtit un véritable empire de la mode et se diversifie en investissant la parfumerie. Il lance, en 1969 sa première fragrance pour femmes, Calandre. Il s'associe ensuite en 1973 avec la maison Puig pour créer des parfums masculins.

En 1987, le groupe catalan Puig (derrière des marques comme Nina Ricci et Jean Paul Gaultier) rachète la marque. De nombreux parfums à succès tels que "One Million" et "Invictus" seront lancés sur le marché.