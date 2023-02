La princesse Amalia des Pays-Bas en apprentissage de sa future fonction dans les Antilles néerlandaises

Ce n’est nullement comparable avec les tournées que la reine Elizabeth et le duc d’Edimbourg effectuaient dans les années 50 et qui les tenaient éloignés parfois pendant six mois de Londres mais la visite des souverains néerlandais et de leur fille la princesse héritière Amalia est d’une ampleur certaine. Le trio royal est en voyage depuis le 27 janvier, et ce, jusqu’au 9 février dans les Antilles néerlandaises, territoires membres du royaume des Pays-Bas. Les cinq îles avec lesquelles la Couronne garde un contact étroit ont fait l’objet d’une halte.