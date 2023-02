Et ses réponses concernant l'invasion russe en Ukraine sont assez surprenantes. "La guerre n'a rien changé, démarre-t-il avant d'expliquer pourquoi il aime toujours autant le pays de Vladimir Poutine. Rien n’a changé pour moi. Quand j’aime un pays, c’est toujours pour sa culture. Mais je préfère éviter d’aborder ce sujet, personne n’est capable d’en dire quoi que ce soit de vraiment sensé ! Personne !"

Pour le comédien français, il ne faut pas "confondre culture et politique, cela ne doit pas se mélanger. Et comme cette guerre est d'un grand non-sens, je me sens toujours russe."