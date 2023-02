Elle a donné de ses nouvelles à nos confrères du Nieuwsblad, elle qui a dû se faire opérer suite à l'accident survenu sur la E17 en direction d'Anvers. Elle s'est retrouvée piégée sous le camion et a été secourue au bout de 40 minutes. “C’est un miracle que je m’en sois tirée à si bon compte.. Je suis toujours en soins intensifs et j’ai beaucoup de maux de tête, mais dans l’ensemble, je vais bien”.

Miss Belgique 2022 souffre d'une commotion cérébrale, de quelques contusions aux côtes et aux poumons et présente quelques blessures plus superficielles au visage.

La jeune femme de 23 ans ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé mais elle affirme qu'elle n'était pas sur son téléphone. “Je sais que tout le monde pense ça, mais je ne regardais pas mon GSM. Je ne sais pas exactement ce qu'il s’est passé, mais je crois qu’il y avait trop de pensées dans ma tête à ce moment-là. Les jours précédents, la pression était constante et je faisais face à de nombreux problèmes", détaille-t-elle à nos confrères.

“Ce n’était pas mon heure (...) Je suis très spirituelle, donc je crois que tout arrive pour une raison. Mon accident est une leçon pour moi et pour les autres", poursuit celle qui espère participer à Miss Belgique 2023 ce samedi: “Secrètement, je l’espère toujours, mais je vais laisser les médecins décider”.