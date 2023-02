À lire aussi

Plus tard dans la journée, Chayenne Van Aarle a également diffusé une série de clichés ainsi qu’une vidéo depuis son lit d’hôpital. On peut voir la jeune femme souriante et accompagné de son compagnon.

“La leçon que j’en tire est qu’à l’intérieur de votre âme et de votre tête, vous devez être libre. La santé mentale est importante. Les jeunes sont soumis à une telle pression qu’elle devient parfois trop forte. Et à travers un nuage d’émotions, de questions, de chaos, de pensées, vous ne voyez rien autour de vous jusqu’à ce que tout devienne noir. Parfois, il faut passer par quelque chose pour que vous creusiez au plus profond de votre âme pour voir comment vous pouvez tout remettre en équilibre. Votre propre esprit et vos pensées peuvent être les armes les plus dangereuses si vous ne les remettez pas en perspective. Laissez partir tous ceux qui essaient de vous diminuer”, écrit Chayenne Van Aarle sur Instagram.