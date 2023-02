Henrik de Danemark, le prince incompris: cinq ans déjà

Le 10 juin 1967, Henri de Laborde de Monpezat devient le prince Henrik de Danemark, citoyen danois, converti à la religion protestante. Si le prince maîtrise couramment le chinois et le vietnamien, il aura toujours difficile avec la langue danoise et avec la culture de son pays d’adoption. De cette union naissent deux fils : le prince héritier Frederik et le prince Joachim.

En 1972, son beau-père le roi Frederik décède brutalement. Margrethe devient reine à 31 ans. La grande frustration de cet érudit et épicurien dans l’âme, est de ne pas recevoir le titre de roi. Combien de fois n’a-t-il pas expliqué dans le détail qu’il voyait une discrimination au fait que l’épouse d’un souverain soit reine et l’époux d’une souveraine seulement prince ?

Lors de la cérémonie des vœux de Nouvel An 2002, c’est la goutte qui fait déborder le vase. En l’absence de la reine souffrante, c’est le prince héritier Frederik qui préside la cérémonie, volant la préséance à son père. Ce dernier quitte le Danemark pour trouver refuge au château familial de Cayx dans le Lot où il a développé une production viticole. La reine et les princes viendront le rechercher pour le ramener à Copenhague.

Le prince qui ne fut jamais très populaire de son vivant, traduisit un ouvrage de Simone de Beauvoir avec la reine en danois. Il publia aussi un livre de recettes de cuisine et divers recueils de poèmes. Il se passionnait pour l’art et les traditions du Groenland, île faisant partie du royaume de Danemark. Il reconnaissait lui-même ne pas avoir été un parent très présent, même si davantage que la reine mais a toujours veillé de près à l’éducation de Frederik et Joachim ainsi qu’à la conservation de leurs racines françaises. Il fut en revanche un grand-père très aimant pour ses huit petits-enfants parmi lesquels le fils cadet du prince Joachim qui porte son prénom.

En 2015, il annonce qu’il se retire de la vie officielle, renonçant quelques mois plus tard au titre de prince consort. Les derniers mois de sa vie vont être denses en polémiques, déclarations à la presse et communiqués officiels. En août 2017, il fait l’annonce qu’il ne souhaite finalement pas être inhumé dans la cathédrale de Roskilde où deux sarcophages ont été préparés pour lui et la reine. Motif : les deux sarcophages sont à même hauteur et il est inconcevable pour le prince d’être au même rang que la reine dans la mort alors qu’il ne le fut pas de son vivant.

Parti en vacances au château de Cayx, il multiplie les interviews, expliquant que la reine lui rend la vie impossible. Septembre 2017, après la fête d’anniversaire de l’aîné de ses petits-enfants, la Cour émet un communiqué d’une rare brutalité en indiquant que le prince souffre démence, raison de ses emportements estivaux. Henrik de Danemark s’installe avec une suite en Égypte où le climat lui convient mieux. Il rentre à Copenhague pour les fêtes de fin d’année puis retourne à Louxor d’où il est rapatrié en urgence pour des problèmes pulmonaires. Après une admission à l’hôpital, il demande à regagner le château de Fredensbourg où il s’éteint entouré par la reine et leurs fils. 20.000 Danois viendront se recueillir devant sa dépouille déposée à même le sol. Conformément à ses volontés, il a été incinéré. Ses cendres ont été dispersées en mer de Danemark et dans la roseraie de Fredensborg. Un prix de poésie lui rend désormais hommage.

Depuis janvier 2023, les enfants du prince Joachim ne sont plus princes de Danemark, décision très contestée et commentée de la reine. Ils sont désormais comtes de Monpezat, un titre danois créé par la reine. Une manière aussi pour la branche cadette de la famille de perpétuer la mémoire d’un prince qui avait une forte personnalité et qui fut un grand incompris.