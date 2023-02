Le nouveau chef de famille est le prince Paul qui ne portera pas le titre de roi, même si pour les monarchistes grecques il l’est dans les faits. Le prince Paul est né au domaine royal de Tatoï dans les faubourgs d’Athènes le 20 mai 1967. Il est le deuxième des cinq enfants du roi Constantin et de la reine Anne-Marie, le seul avec sa sœur aînée la princesse Alexia à avoir vu le jour sur le sol du royaume. Neveu de la reine Margrethe de Danemark et de la reine Sophie d’Espagne, il a grandi à Rome, à Copenhague puis à Londres où ses parents avaient fondé un collège pour les enfants de la diaspora.

Il a ensuite étudié les relations internationales à l’université américaine de Georgetown, partageant la même chambre que son cousin et ami Felipe d’Espagne. C’est aux cours de ses études aux États-Unis qu’il fit la connaissance de Marie Chantal Miller lors d’un mariage d’un ami grec. Née à Londres en 1968, Marie Chantal est l’une des trois filles du milliardaire Robert Miller, surnommé le " roi du duty free ". Elle a reçu une éducation des plus soignées à Hong Kong, Londres, au très huppé collège suisse Le Rosey (elle parle couramment le français) et a complété ses études en Italie avec des cours d’Histoire de l’Art. La demande en mariage eut lieu dans une cabine téléphérique à la station de ski de Gstaad en Suisse.

Le mariage célébré en la cathédrale orthodoxe de Londres en juillet 1995 a attiré pendant deux jours tout le Gotha dont la reine Elizabeth II proche en amitié et en liens familiaux avec la famille de Grèce. Cinq enfants sont nés de cette heureuse union : Maria Olympia (1996), filleule du roi Charles III, influenceuse et égérie de marques de luxe comme Vuitton et Dolce&Gabbana, Constantin Alexios (1998), nouveau duc de Sparte, filleul du prince William, Achileas Andreas (2000), Odysée Simon (2004) et Aristidis Stavros (2008).

Après avoir vécu au début de leur mariage à New York, Paul et Marie Chantal de Grèce ont déménagé quelques années à Londres. C’est à cette époque que la princesse a lancé avec succès une ligne de vêtements pour enfants à prix abordables qui lui attira des clientes comme Victoria de Suède et Mary de Danemark. Tenant un élégant blog sur la santé, les restaurants et la décoration, elle a aussi édité un livre sur les bonnes manières. Grande amie du couturier Valentino, la princesse de Grèce est l’une des femmes les plus élégantes, ses tenues sont toujours très commentées lors de sa présence dans les grands rendez-vous royaux.

Réinstallés à New York, Paul et Marie Chantal de Grèce mènent une vie mondaine intense au gré des saisons. Ils ont acquis une vaste propriété dans les Hamptons, the place to be de la bonne société new-yorkaise le week-end. Ils ont aussi une résidence dans la très prisée région des Cotswolds en Angleterre, passent les vacances d’hiver alternativement aux Bahamas ou à Gstaad où la famille de la princesse possède des résidences. L’été, cap sur la Grèce.

Paul et Marie Chantal de Grèce sont très proches de plusieurs membres de familles royales européennes, par liens de sang avec le Danemark et l’Espagne mais aussi avec les Windsor, le prince et la princesse héritière de Norvège, les princes de Hanovre (enfants du prince Ernst August), les enfants de la princesse Caroline de Monaco, la princesse Beatrice d’York,…

Le 19 février prochain, le prince Paul présidera un service religieux entouré par le reste de la famille royale au terme de 40 jours de deuil en la cathédrale métropolitaine d’Athènes. La presse grecque laissait entendre à la faveur du discours du prince lors des funérailles de son père qu’il envisageait de s’installer en Grèce mais le couple princier (leurs enfants ne parlent pas le grec) continuera à résider à New York tout en multipliant les séjours à Athènes où vivent la reine Anne-Marie, le prince Nicolas et son épouse la princesse Tatiana, frère et belle-sœur du prince Paul.