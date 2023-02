Une Saint-Valentin exceptionnelle pour Émilie Dupuis: l'animatrice fait une grande annonce

À l’heure où Valentins et Valentines se préparent à célébrer le grand amour ce mardi 14 février, Saint-Valentin oblige, Émilie Dupuis s’apprête à faire un plus grand pas. L’animatrice de RTL va se marier. Elle va prochainement épouser celui qui partage sa vie depuis dix ans et qui est aussi le père de ses deux enfants, Jude et Jade : Jeremy Velkeneers. Ils se diront “oui” en septembre prochain, dans le sud de la France, indiquent nos confrères de Ciné-Télé-Revue qui révèle l’information. Un mariage en petit comité, avec la famille et des amis proches.