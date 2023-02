”Intense chagrin” : Sharon Stone dévastée par une terrible nouvelle

La star hollywoodienne a annoncé que Patrick, son frère, vient de trouver la mort à l’âge de 57 ans. Il a succombé à une crise cardiaque. “Il laisse sa femme Tasha derrière lui, son fils Hunter et sa fille Kaylee. Comme toutes les familles, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien durant ces moments d’intense chagrin et apprécions vos messages de condoléances”, a-t-elle confié dans une vidéo publiée sur Instagram où elle peine à contenir son émotion. Patrick Stone était le père de River, le neveu de l’actrice qui est décédé à l’âge de 11 mois en 2021. Un autre drame qui avait troublé l’icône du grand écran. “Nous avons conscience que la perte fait partie de ce que nous sommes sur Terre et nous vous remercions pour tout votre amour. Nous ne vous demandons qu’une chose, continuez à être aimants”, a-t-elle ajouté. John Travolta, Jeremy Renner, Hilary Swank ou encore Milla Jovovich lui ont envoyé un message de soutien.