La “Queen of Pop” était à Los Angeles le 5 février dernier pour assister aux Grammy Awards. Mais ses traits tirés et sa peau boursouflée ont quelque peu éclipsé son discours. Un chirurgien esthétique a fait part de son expertise pour en expliquer la cause. Selon Christian Roessing, Madonna se serait fait mettre des fils d’acide polylactique dans la peau. Un moyen d’obtenir un effet tenseur rajeunissant sans passer par la case bistouri. “Cela permet de consolider la structure, et de créer du volume”, a-t-il confié au magazine suisse Blink. Selon ce chirurgien, la procédure a manifestement eu lieu tout récemment comme en attestent ses yeux “de plus en plus petits”. “Elle a fait ça de manière démesurée”, a-t-il résumé. Un avis que les internautes sont nombreux à partager.