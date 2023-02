”Joyeuse Saint-Valentin”, peut-on lire sur le compte Instagram du comédien de 39 ans. On peut voir Eric André nu comme un ver et nonchalamment installé dans un canapé avec un verre de vin rouge à la main. Emily Ratajkowski, aperçue dans le miroir, a immortalisé la scène en tenue d’Ève. Emily Ratajkowski était célibataire depuis son divorce avec Sebastian Bear-McClard, le père de son fils de 2 ans Sly, en juillet 2022. La presse américaine lui a prêté des relations avec Brad Pitt et Pete Davidson, l’ex de Kim Kardashian.