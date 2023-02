"Je pourrais tuer mon ex"

La chanteuse de 46 ans s'est filmée chez elle en train de faire un lip sync serpillère à la main sur la chanson « Kill Bill » de SZA. Les paroles explicites visent directement son ex Gerard Piqué et Clara Marti, la nouvelle petite amie de 23 ans de ce dernier. "Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment en suis-je arrivé là ? Je pourrais tuer mon ex, mais je l'aime toujours. Mieux vaut être en prison que seule", peut-on entendre dans la séquence devenue virale.

Pour rappel, la guerre médiatique entre la star colombienne et le footballeur espagnol fait rage depuis plusieurs semaines. Clara Marti, sujette à des crises d'angoisse à cause de la pression médiatique, aurait même été hospitalisée récemment.