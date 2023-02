”Il romantise le viol”: sous le feu des critiques, le chanteur Tayc s’excuse et supprime sa nouvelle chanson

“J’rentre du boulot, toi tu dors déjà. Et plutôt que de te réveiller, je… Ah et puis laisse tomber”, peut-on notamment entendre. “Pourquoi te le dire ? Pourquoi prévenir ? T’es tellement belle quand tu dors. Tes lèvres sont fermées mais j’entends ton appel. Je dois hanter ton sommeil. Je dois te consommer. T’as mis mon pyjama préféré. Je n’aurai pas grand-chose à t’enlever. Et ne m’en veux pas si je descends”, continue Tayc dans son refrain.

Les réactions négatives ont été nombreuses sur la Toile : "On lui explique que sa musique fait l’apologie du viol conjugal ?","A aucun moment quelqu’un s’est dit qu’il y avait un problème ?","La définition du non consentement", "Il romantise le viol", peut-on entre autres lire.

Face à cette polémique, Tayc avait tout d’abord réagi dans une publication Twitter, qu’il a ensuite supprimée : “Je vois certains commentaires inappropriés autour du titre 'Quand tu dors' présent dans 'Room 96'. Pour les personnes qui n’auraient pas compris le sens du titre, à AUCUN moment, il n’est question de relation intime sans consentement. C’est un COUPLE. Cette femme dort, son homme rentre, la voit, la RÉVEILLE et décide d’embellir leur nuit”, avait-il écrit.

Dans un deuxième temps, le chanteur a finalement présenté ses excuses et a annoncé que son titre était temporairement retiré des plateformes afin d’en réécrire les paroles. “Je refuse que ma musique banalise toute forme de violence, et encore moins les violences au sein du couple”, s’est-il défendu.