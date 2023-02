Quelques jours après sa performance, Rihanna peut être vue sur le papier glacé du prestigieux magazine Vogue. La superstar y prend la pose avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, et leur enfant, dont on ne connaît toujours pas le nom. La femme d'affaires de 34 ans a partagé une photo de son “bébé parfait” sur son compte Instagram ce 15 février. Ce jeudi 16 février, elle a partagé un second cliché avec une grande fierté. “Lorsqu’on devient maman, quelque chose se passe et vous avez l’impression que vous pouvez abattre des montagnes, que vous pouvez tout faire”, confiait Rihanna en marge de son concert dantesque en Arizona.