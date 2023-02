Une présentatrice météo française annonce être enceinte et souffrir d’un cancer du sein en même temps: “Je porte à la fois la vie et la maladie”

”Un bébé et un cancer, je porte à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques”, écrit-elle. “[…] Je pense que témoigner est important pour sensibiliser. Oui, ça peut arriver à n’importe quel âge, à n’importe qui. J’espère pouvoir aider un jour d’autres femmes dans la même situation et leur transmettre un message positif. Je ne vous le cache pas, je ne suis pas encore guérie et le combat ne fait que commencer. Je vis actuellement les pires moments de toute ma vie, je craque souvent et je vais encore craquer”, confie Virgilia Hess. “Mais ces dernières semaines ont aussi été les plus belles car je prépare l’arrivée de ma petite princesse, mon bébé soleil. Je suis en tout cas déterminée à guérir et à me battre de toutes mes forces même si la peur, la douleur physique et morale, les pleurs, la colère, le sentiment d’injustice, les traitements très lourds, la vue de mon corps changer (perte des cheveux, entre autres) viennent ternir mon quotidien. La vie est capable du meilleur comme du pire mais chacun de nous a le pouvoir de s’adapter à toutes les situations. Ce sont des messages pleins de lumière que j’ai envie de véhiculer et de partager avec vous. Car je suis bien décidée à le DÉFONCER ce cancer, croyez-moi !”, conclut la présentatrice météo.

Une magnifique leçon de courage.