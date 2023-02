Baptisé The Worldwide Privacy Tour, l’épisode consacré aux Sussex appuie sur l’une de leurs contradictions : leur besoin de vie privé médiatisé à outrance, des interviews télévisés à l'autobiographie en passant par Netflix. Le couple, présenté comme une “c****sse adorant Instagram” et un prince qui “déteste les journalistes” y fait le tour des médias, obnubilé pour sa “marque”... et agace les habitants de South Park au passage. “J’en ai assez d’entendre parler d’eux. Je n’arrive pas à m’en débarrasser. Ils sont partout ! ”, peste Kyle. “On s’en fout de ce prince débile et de son idiote de femme”, répond alors Stan.

Au Royaume-Uni, il se dit même que le prince William aurait apprécié…